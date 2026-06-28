去年暑假，我們全家去夏威夷玩了，在那裡的每一天都是那麼愉快，現在仍讓我難以忘懷。

有一天，我們到一個著名的恐龍植物園參觀。我們先坐在巴士上，司機也是導遊，邊開車邊跟我們講有什麼植物。我學到了很多知識，原來夏威夷不種很多鳳梨，反而是一個種很多甘蔗的地方。然後，我們在群山環繞的綠色莊園裡漫步，看到了很多古老的建築，其中有一棟房子，它的屋頂上面種的都是樹，綠茵茵的，給房子提供了遮蔭。我和妹妹最喜歡的地方是一個小水池，水池旁邊有很多漂亮的鴨子！導遊告訴我們這些鴨子是他們自己養的。鴨子的羽毛有黑有白又有紅，好看極了。導遊給每個人一些碎麵包塊兒，讓我們餵鴨子，鴨子從我手上吃的時候，啄得有點痛，但看到牠們吃得很香，我也很開心！導遊還告訴我們，電影《侏羅紀公園》的一個場景就是在這裡拍的呢！

離開植物園後，我們去海邊看一個會自動噴水的地方，這裡的岩石是火山灰形成的，孔洞很多，海浪拍到岩石上經過這些孔洞，就會發出汽車的鳴笛聲，所以起了個名字叫「噴水號」。

夏威夷的天氣跟加州很不同。加州的天氣非常平靜，沒有突然的變化。夏威夷的天氣就很戲劇化了。有一天，天氣晴朗，我們正開心地在陽台上吃著早飯，轉眼間陰雲密布，突然就下起了瓢潑大雨，嚇得我們趕緊慌慌張張往屋裡躲，以前從沒見過這樣的天氣，真是好驚訝啊！

哦，對了，夏威夷還有一個很有趣的地方，就是雞很多，哪裡都是雞。人行道上有雞，馬路上有雞，連我們酒店旁邊和機場裡也有雞。如果我數一數一共看到了多少隻雞，哇，肯定有上百隻了吧！

這真是一場有趣的夏威夷之旅啊！