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難忘的事

陳俊豪（紐約，人力中心中文學校）
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我記得許多令人難忘的事情，可是我覺得最難忘的一件事，是我三個禮拜前參加了一場考試。

我記得那一天，在學校裡很多人都在說這個考試非常難。這時，我還有許多其他的考試需要複習。雖然我還有很多其他要做的事情，但是我每天都努力複習和做練習，希望自己可以考到好成績。

考試當天，我非常緊張，可是我知道，只要自己認真準備過，就一定會有好的結果。最後，我也拿到了不錯的分數。

雖然這看起來像是一件小事，可是我從中學到了，只要努力，就會有好的結果。所以，我才覺得這是一件非常難忘的事情。

 

吳佳涵（紐約，人力中心中文學校）

每個人都有一件難忘的事情，而我最難忘的事情發生在中國，那時候我才五歲。

有一天晚上，媽媽正在幫我洗澡。快洗完的時候，我跳到了椅子上，很開心地在上面蹦蹦跳跳。突然，我腳下一滑，摔到地上的塑膠盆上。塑膠盆裂開了，還劃傷了我的背部，流出鮮血。我非常害怕，哭得很厲害，媽媽也被嚇壞了，一邊抱著我一邊說：「別怕，別怕！你為什麼要一直跳來跳去呢！」她連忙把我抱到床上，讓我趴下來，又輕輕地幫我塗止血藥水，再包紮起來。傷口很痛，我一直哭，而媽媽一直陪在我身邊。

那兩天晚上，我都只能趴著睡覺。我覺得很不舒服，因為不能洗澡，也不能出去玩。到了第三天，傷口終於不痛了，媽媽這才放下心來。

雖然這件事情已經過去很多年，可是我一直都記得，因為我感受到了媽媽滿滿的愛。

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