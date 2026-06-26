我終於完成考SAT了。

日前，我在數學課上跟朋友們一起看分數，當我開啟網站查成績時，我很緊張地抓住我朋友的手，因為她已經拿到很高的分數，所以我需要借一點她的好運。當我一看到手機上出現的分數，我馬上尖叫了，這一次的英文高分就是我要的。我太高興了，開心得想要跳舞！

我第一次考SAT是兩年前，那一次，我沒有練習，跟本不在意成績，所以我只得到一千三百七十分。媽媽跟我的升學顧問認為那個分數太低，我需要再考。直到去年暑假前，我的顧問建議我再考SAT，至少要拿到一千五百五十分。他還建議我上暑假輔導課，準備考八、九月的考試，所以我暑假的每一天都在上課，就連旅行的時候也在做練習題，太悲慘了！

在八月SAT考試中，我考得很緊張，英文跟數學的題目都難，成績沒有達標，還要再考。到了九月SAT，我覺得英文題目也是很難，但是數學卻是很簡單的。我那一次拿到一千五百二十分，其中數學是滿分，我很開心，但是媽媽跟顧問還是認為我的分數不夠好，而且要提高我的英文成績，所以我再考了十一月跟十二月的SAT，但是我都拿到不好的英文分數。

到了今年，我已經考了五次SAT，付出五百元的考試費，我真的不想要再考了。雖然我很累了，媽媽跟顧問還是要我試著提高分數，他們說，無論我得多少分，這就是我最後一次考SAT。

到考試的時候，我很緊張，但我覺得這一次的英文部分比以前還簡單，所以我有信心能取得好的英文分數。兩個禮拜後，成績揭曉，我打開SAT的網站，很滿意地看到很好的英文分數。哇！幸好我考了這次的SAT，我現在的總分是一千五百六十分！我的媽媽跟顧問很開心了，我也是，所以我要去吃日本烤肉來慶祝我終於完成了SAT旅程！