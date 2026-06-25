六歲那年，我開始學鋼琴，每周都會去鋼琴教室上課。我學會的第一首曲子是《Hot Cross Buns》，那是一首只有十幾秒、只需要用一兩根手指就能彈奏的小曲子。就是這樣簡單的旋律，開啓了我的鋼琴之旅。

從那以後，我一直堅持學鋼琴，每年都會有兩次鋼琴演出。為了順利完成演出，每次都需要爸爸媽媽不斷催促我練習。九、十歲的時候，每通過一級鋼琴考試，爸爸媽媽都會送我一個玩具作為獎勵。其中有一件禮物我一直保存到現在——一把塑料玩具槍，它和我的胳膊差不多長，每天陪伴我練琴，至今仍被我珍藏著。

隨著年齡漸漸增長，我開始能夠主動練琴，演奏水平也不斷提高。十一歲那年，我通過了鋼琴四級考試。然而就在那時，新冠疫情爆發了，鋼琴課改成線上教學，我漸漸覺得網課學鋼琴十分枯燥，那段時間，我常常只是為了應付上課，才在課前勉強練習半個小時。

就在我幾乎想要放棄的時候，疫情逐漸結束，我重新回到鋼琴教室上課，學習鋼琴的興趣也慢慢恢復了。

到了八年級，我才真正喜歡上鋼琴。記得有一次，我偶然聽到一首用鋼琴演奏的爵士樂，那種充滿激情和感染力的風格一下子吸引了我，讓我覺得鋼琴原來還能如此有趣。於是，我告訴鋼琴老師自己很喜歡這種音樂風格，希望能夠學習爵士鋼琴。

學習爵士樂和學習古典音樂同樣需要識譜、練習指法和掌握技巧，但爵士樂更強調即興發揮，演奏者需要融入自己的感受，用音樂表達對作品的理解和詮釋。同一首曲子，不同的人演奏出來，往往會呈現出截然不同的風格。

正因為真正喜歡上了鋼琴，我主動投入練習，練習時間變多，準也不斷提高。後來，我還獲得了一個難得的機會，在高爾夫俱樂部擔任鋼琴演奏者。每次演奏一兩個小時，能獲得兩百美元左右的報酬。從那以後，我對鋼琴的熱愛更加堅定了。

如今，我非常享受彈鋼琴的過程。每個月我都會為客人演奏鋼琴，不僅能夠把音樂分享給別人，還能賺取一些收入，為未來上大學積攢學費。這些收穫也是對我十年堅持練琴最好的鼓勵和肯定。

十年來，我練習的那架鋼琴始終沒有改變，它一直靜靜地陪伴著我成長。而這十年的鋼琴之旅，也讓我明白了一個重要的道理：無論做什麼事情，只有堅持不懈，才能收穫成長與成功。