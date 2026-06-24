小鬧鐘夢遊天宮／ 《小鬧鐘和千里馬、百里馬的故事》系列之五

這一天，小鬧鐘睡得很晚。一陣風吹來，雲裡走出來一匹白馬，鬃毛如雪，四蹄生煙。

「你是誰？」小鬧鐘輕聲問。白馬昂起頭：「我是萬里馬，帶你去天宮看看，好嗎？」

小鬧鐘笑著騎上白馬，緊抓鬃毛。白馬前蹄一踏，「呼！」小鬧鐘只見跨過山河，踏上雲海。前面亮了起來，南天門到了。兩邊站著天兵天將，一個個披甲持槍。可一見白馬，天兵天將慌忙讓路。

「這是怎麼回事？」小鬧鐘問。「他們怕我。」白馬打了個響鼻，「孫悟空大鬧天宮時，我一直跟著。」小鬧鐘又問：「那後來呢？玉皇大帝和王母娘娘去哪兒了？」白馬微微一笑：「他們嫌這裡的城堡太古老，去別處兜遊了。」

剛走進天宮，一隻兔子蹦了出來。「這是玉兔。」白馬對小鬧鐘說。「我一直在搗藥，我搗的藥，能使月亮變得更亮。」玉兔說。白馬嘆了口氣：「月亮變得更亮，嫦娥哪天回來，就不會迷路了。」

這時，遠處金光一閃，一根鐵棒從天邊飛來，「轟！」地插在雲海裡。小鬧鐘瞪圓眼睛：「金箍棒！」白馬壓低聲音：「這根棒藏在孫悟空的耳朵裡，打妖怪時才拿出來。」小鬧鐘很是驚訝：「那麼小，怎麼裝得進耳朵？」白馬回答：「它能大能小呀，大時像天柱，小時比繡花針還細。」

雲頭上，一個毛臉雷公嘴的身影翻了下來，穩穩落在金箍棒旁邊。他，正是齊天大聖孫悟空。

小鬧鐘又驚又喜：「大聖！你真的一個跟斗能翻十萬八千里嗎？」孫悟空眨眨眼：「那得看俺去哪裡，要是偷桃子，俺翻得更快！」

白馬貼近他，直噴白氣。只見孫猴子拍拍他，又向天兵天將揮揮手，「呼！」不見影了。

這時，小鬧鐘只覺得眼皮一癢，醒來了，原來是一場夢！她沉浸在夢境裡，嫦娥為什麼從天宮出走？又為什麼不回來？大鬧天宮的孫悟空卻能回來繼續說笑，這又是為什麼？玉兔為什麼在嫦娥姊姊離開後，仍能留下來獨自搗藥？萬里馬為什麼不往別處闖蕩江湖，一直留在天宮？

「滴答，滴答」，小鬧鐘思索了很久，終於明白了。（待續）