我們總說時間是可以把握的，我以前也常常說：「待會再做」、「可以等一等」、「也許明天吧」。直到升上高中的某一天，我突然發現一件可怕的事：時間並非我們擁有，事實上，我們只是它的「短期租客」。

我目前就讀高一，課堂上常盯著教室的鐘，想著還有幾分鐘下課？暑假還有多遠？時間看似漫長，但是，我離大學，也就是我人生的下一個里程碑，其實不到三年半。看似遙遠，卻比想像中還有

要近。

許多人沒意識到，我們如何「花時間」，一堂課、一次練習、一段友誼，都會累積成未來的樣貌。高中的四年無法重來，這讓高中很獨特、又重要：它是我們思考與行動的起點。

從小老師就問我們：「長大想做什麼？」醫生、工程師，或是改變世界的人，而最常見的答案其實是：「收入最高的人。」也有人說：「不知道」。說實話，我就是不知道。我怕選錯大學的專業，怕這決定綁住我一生。

然而，時間的寶貴，不在於它逼我們立刻知道答案，而在於它給我們「探索的權利」。高中這四年，我們選修的課、培養的能力、獲得的經驗、在中文學校學到的中文，都在幫我們摸索。

如果你也還不清楚目標，不必焦慮。我們只需繼續前進，好好使用手中的「借用時間」，去嘗試、去發現自己真正該做的事。

這，就是我的高中計畫。