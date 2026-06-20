夏天，是一個充滿活力和歡樂的季節。陽光明媚，微風輕拂，彷彿在呼喊著我們走出家門，去感受這個季節獨有的樂趣。

清晨，陽光透過窗簾灑在地板上，喚醒了沉睡中的城市。我和小夥伴們約好去公園玩耍。一路上，鳥兒在枝頭歡唱，花兒在風中搖曳，空氣中瀰漫著青草的芬芳。

到了公園，我們奔向那片綠油油的草地，盡情地追逐打鬧，笑聲在空氣中回蕩。中午時分，太陽火辣辣地炙烤著大地，我們躲在樹蔭下，享受那片刻的涼爽。樹上的知了不知疲倦地唱著夏天的歌，好像在為我們伴奏。我們一邊吃著冰淇淋，一邊聊著天，度過這愜意的時光。偶爾有微風拂過，帶來一絲涼意，吹散了些許炎熱。

夏天的樂趣，不僅在於陽光和美景，更在於與朋友們在一起的時光。它讓我們感受到生活的美好與寧靜。我愛夏天，愛這個充滿活力和歡樂的季節。

楊艾琳（紐約，人力中心中文學校）

一年當中，我最喜歡夏天啦！

夏天，陽光明亮而熱烈，把整個世界照得格外清晰。早晨的空氣還帶著一絲涼意，讓人精神一振；到了中午，陽光熱烘烘地灑在身上，滾燙得像在擁抱你；傍晚，晚風終於吹了過來，帶走一整天的炎熱，也吹散了心裡的煩躁。

夏天有很多美好的事物。切開一個綠油油的大西瓜，紅紅的瓜瓤咬一口，又甜又解渴。從冰箱裡拿出一瓶冰涼的飲料，「咕咚咕咚」喝下去，整個人都清爽了。到了夜晚，抬頭看天空，滿天星星像撒了一把碎鑽，亮晶晶的，特別好看。

夏天也是充滿快樂的季節。可以去海邊玩水，光著腳在沙灘上奔跑，海浪「嘩嘩」地衝上來撓你的腳丫。也可以和朋友一起在傍晚散步、聊聊天，分享心裡的小秘密。長長的白天，讓人覺得時間都慢了下來，可以盡情地玩耍、發呆，做自己喜歡的事。

對我來說，夏天不只是一個季節，更是一種自由和快樂。它像一場長長的、美好的夢，讓人捨不得醒來。