小時候，我不知道為什麼端午節要吃粽子和划龍舟，只知道這個節日讓我很開心。我的奶奶會包最好吃的粽子。她先把糯米泡好，然後用竹葉把米、豬肉、花生和鹹蛋黃包起來。我也想幫她，可我包的粽子總是散開。

端午節早上，爸爸帶我去河邊看划龍舟，現場鼓聲和加油聲非常大，幾條龍舟在水面上飛快地前進，船上的選手一起用力划水。我拿著小旗子用力揮舞，大聲為他們加油。

看完龍舟，媽媽告訴我屈原的故事：屈原是一個愛國的詩人，當他的國家遇到危難時，他感到非常絕望，最後跳進了江裡。人們為了救他，急忙划船出去，還把米飯扔進水裡，希望魚蝦不要傷害他的身體。所以，我們才有了賽龍舟和吃粽子的習俗。

現在我長大了，但從來沒有忘記那些快樂的時光。端午節對我的意義不只是美食和比賽，更是關於家人、傳統和懷念過去。

李莎（紐約，人力中心中文學校）

端午節到來之前，我讀了屈原的故事，覺得非常感動！ 我很敬佩屈原的偉大精神，在很多大臣和楚王的反對下，他還是堅持自己的意見，可惜仍然無法實現自己的政治主張，不惜投江來證明自己的愛國決心。今天，我們慶祝端午節，紀念屈原，舉行划龍舟比賽，還包粽子吃粽子，都是受到了屈原的感召。 一個兩千三百年前的古人，也是詩人，對後人有這樣大的影響，除了敬仰、佩服以外，我但願我們每個人也愛自己的國家，忠於自己的國家。