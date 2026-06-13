AI重點 文章重點整理： 重點一： 端午節在農曆五月初五舉行，已有兩千多年歷史。

端午節在農曆五月初五舉行，已有兩千多年歷史。 重點二： 賽龍舟與吃粽子是端午節最重要的傳統習俗。

賽龍舟與吃粽子是端午節最重要的傳統習俗。 重點三：節日源於紀念屈原，表達忠誠、愛國與文化傳承。

端午節 是中國的傳統節日，在農曆五月初五慶祝。這個節日有兩千多年的歷史，深受人們喜愛。

端午節最著名的活動是龍舟比賽，比賽非常精采，體現了團隊合作和力量。很多人會聚集在河邊或湖邊為喜歡的隊伍加油。

吃粽子也是端午節的重要習俗。粽子是用竹葉包裹的糯米料理，裡面可以放肉、豆子或紅棗等餡料。家人一起包粽子，是一種很有意義的傳統活動。

端午節還與屈原的故事有關。屈原是中國古代一位著名的詩人和大臣，他非常熱愛自己的國家。當國家陷入危險時，他非常悲傷，投河而死。人們划船去救他，並把米投入水中，防止魚吃他的身體。這就是今天賽龍舟和吃粽子的由來。

端午節不僅有充滿意義的活動，也讓人們記住歷史，表達對忠誠和愛國精神的尊重。

林紫玥（紐約，人力中心中文學校）

端午節是中國的節日，這個節日是為了紀念愛國詩人屈原。

屈原很愛他的國家，因為國家混亂而投江自盡。人們非常傷心，就划船去找他。大家擔心魚會吃他的身體，所以一邊划船，一邊把米撒進河裡。這就是現在的賽龍舟和吃粽子的由來。

賽龍舟是端午節很重要的活動，人們組成隊伍，一起划龍舟。比賽的時候，人們還會打鼓，非常熱鬧。端午節時人們也會吃粽子，粽子裡有糯米和不同的餡料。

此外，人們還會掛艾草、佩香囊，據說能保護自己不會感冒，保持健康和快樂。

在有些地方，人們還會喝雄黃酒，或者把雄黃酒塗在孩子的額頭上，人們相信這樣可以驅趕蛇，蟲，和邪靈。

端午節不只是紀念歷史人物，也體現中國傳統與文化的價值。