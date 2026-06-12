AI重點 文章重點整理： 重點一： 英文名Melody源自媽媽喜歡的藝人，取名過程很隨性。

英文名Melody源自媽媽喜歡的藝人，取名過程很隨性。 重點二： 中文名彩韻融合外公與祖奶奶心意，兼顧傳承與祝福。

中文名彩韻融合外公與祖奶奶心意，兼顧傳承與祝福。 重點三：名字寓意文采與和諧，也因諧音財運而被認為很招財。

媽媽告訴我，當初會幫我取這個名字，是因為她有一位很喜歡的藝人英文名字也叫Melody，所以她幾乎沒有多想，就決定用這個名字了。

至於我的中文名字，則是結合了兩個家族的心意。

名字中的一個字來自我的外公，另一個字則來自我爸爸的奶奶，也就是我的祖奶奶。

我的中文名字叫做「彩韻」。我出生的時候，祖奶奶已經九十五歲高齡了，因為那一輩的人沒有讀過很多書，認識的字不多，所以當時她幫我取了「彩霞」和「彩虹」這兩個名字。

不過爸爸媽媽覺得這些名字太傳統，所以沒有採用。

後來，媽媽也詢問了外公的意見。外公覺得，雖然祖奶奶取的名字比較古老，但還是應該尊重長輩的心意，因此保留了「彩」這個字。而「韻」這個字，則是搭配我的英文名字Melody「音韻」的意思來取的。

外公還說，「彩韻」這個名字有很好的寓意，「彩」代表色彩和文采，「韻」代表和諧與優美。合在一起，就是希望我長大後能成為一個有才華、有氣質、舉止優雅、態度從容的女孩子。

我的名字不但很好聽，媽媽還說它很「招財」呢！因為「彩韻」的諧音很像「財運」，常常被開玩笑地叫成「財運」，感覺好像運氣也會變得愈來愈好。

雖然我很喜歡我的中文名字，但其實我最不喜歡聽到媽媽叫我的全名「張—彩—韻」。因為每當媽媽這樣一個字一個字地叫我時，我就知道—我一定又做錯事情，要被媽媽罵了！