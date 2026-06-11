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志工的苦與樂

成讓（俄勒岡州，春和學園）
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：作者在學校文化之夜的中國展位擔任志工，負責發獎品給找對動物的人。
  • 重點二：他先後遇到朋友Levi與Mathew，協助他們依提示在中國地圖上找到動物。
  • 重點三：面對第一次參加活動的家長與學生，作者發現服務有趣但也需要耐心應對。

前陣子，我的學校舉辦了「文化之夜」活動，我在中國文化的展位當志工。我的工作是幫助來訪的學生和家長在中國地圖上找動物，如果他們找到了那些動物，我就給他們一份獎品，像是有熊貓鑰匙串、小背包等等。我在做志工的時候發生了三件有趣的事情。

首先，活動剛開始時，我看見了我的朋友Levi，我對他招手叫他過來，我說：「要是你在這張中國地圖上找到一隻動物，我就給你一份獎品。」Levi想找大熊貓，大熊貓很容易找，因為它就在地圖的中間位置。但是，Levi的手指頭一直繞著大熊貓的周圍畫圈圈，他找了好久也沒有找到，急得我只好提醒他在中間找，他才找到了。

就在這時，我突然看見了我的另一位朋友Mathew，他很快就找到了大熊貓，但還想找別的動物，可是沒有找到。我告訴他看提示說明，所以，他也很快找到了猴子、羚羊等動物，他也得到了獎品。

接著來了一組學生和家長，他們看起來都像是第一次參加文化之夜活動，他們一過來就去拿獎品。我連忙告訴他們：「你們得先找到動物才能拿獎品。」然後，他們中的一位家長找到了大熊貓，接著其他人跟著他一起指大熊貓。我知道遊戲不是這麼玩的，但是還是給了他們每人一份獎品。

我覺得雖然當志工很好玩，但是要和不同的人打交道，有時候也有點難。這就是我在文化之夜當志工時體驗的苦與樂。

精華 FAQ

  • 作者的主要工作是幫助來訪的學生和家長在中國地圖上尋找指定動物，若他們找到了，就會發給他們熊貓鑰匙串、小背包等獎品。

  • Levi一開始想找大熊貓，雖然它位於地圖中間很容易找到，但他一直在周圍畫圈圈，找了很久都沒發現，最後在作者提醒下才找到。

  • 作者覺得好玩，是因為能和朋友及來訪者互動，看到大家完成遊戲很有趣；但也覺得困難，因為要面對不同的人，還得耐心說明規則。

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