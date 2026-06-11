AI重點 文章重點整理： 重點一： 作者在學校文化之夜的中國展位擔任志工，負責發獎品給找對動物的人。

作者在學校文化之夜的中國展位擔任志工，負責發獎品給找對動物的人。 重點二： 他先後遇到朋友Levi與Mathew，協助他們依提示在中國地圖上找到動物。

他先後遇到朋友Levi與Mathew，協助他們依提示在中國地圖上找到動物。 重點三：面對第一次參加活動的家長與學生，作者發現服務有趣但也需要耐心應對。

前陣子，我的學校舉辦了「文化之夜」活動，我在中國文化的展位當志工。我的工作是幫助來訪的學生和家長在中國地圖上找動物，如果他們找到了那些動物，我就給他們一份獎品，像是有熊貓鑰匙串、小背包等等。我在做志工的時候發生了三件有趣的事情。

首先，活動剛開始時，我看見了我的朋友Levi，我對他招手叫他過來，我說：「要是你在這張中國地圖上找到一隻動物，我就給你一份獎品。」Levi想找大熊貓，大熊貓很容易找，因為它就在地圖的中間位置。但是，Levi的手指頭一直繞著大熊貓的周圍畫圈圈，他找了好久也沒有找到，急得我只好提醒他在中間找，他才找到了。

就在這時，我突然看見了我的另一位朋友Mathew，他很快就找到了大熊貓，但還想找別的動物，可是沒有找到。我告訴他看提示說明，所以，他也很快找到了猴子、羚羊等動物，他也得到了獎品。

接著來了一組學生和家長，他們看起來都像是第一次參加文化之夜活動，他們一過來就去拿獎品。我連忙告訴他們：「你們得先找到動物才能拿獎品。」然後，他們中的一位家長找到了大熊貓，接著其他人跟著他一起指大熊貓。我知道遊戲不是這麼玩的，但是還是給了他們每人一份獎品。

我覺得雖然當志工很好玩，但是要和不同的人打交道，有時候也有點難。這就是我在文化之夜當志工時體驗的苦與樂。