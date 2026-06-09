AI重點 文章重點整理： 重點一： 作者童年學中文雖辛苦，但奠定語言基礎。

作者童年學中文雖辛苦，但奠定語言基礎。 重點二： 中文成為作者與家人溝通及傳承文化的橋梁。

中文成為作者與家人溝通及傳承文化的橋梁。 重點三：在中國沉浸式交流後，作者更肯定中文的跨文化價值。

我與中文的關係既親近又複雜。小時候，父母堅持讓我每周上課學漢字、拼音和基本的語法。那時我常常覺得寫漢字很難，而且周末還要做作業，讓我覺得有些辛苦。

然而，隨著年齡的增長，我逐漸意識到，學習中文不僅僅是一門語言的學習，更是與自己文化身分的連接。

在家庭中，中文是我與父母、祖父母溝通的橋梁。雖然有時候我會不自覺地夾雜英語，但父母總是鼓勵我盡量用中文表達完整的想法。每逢春節 、中秋 節等傳統節日，我們一家人都會用中文交流，分享彼此的生活和祝福。這些時刻讓我深刻體會到語言與文化之間的緊密聯繫。比如，在春節時說「恭喜發財」，不僅是一句簡單的祝福，更承載著幾代人傳承下來的文化意義。

有一次我跟隨家人回中國探親，那次經歷讓我對中文有了全新的認識。在美國學習中文時，我更多接觸的是書本和課堂，而在中國，我第一次真正沉浸在一個完全使用中文的環境中。無論是在餐館點菜、在商店購物，還是與親戚聊天，我都需要用中文。一開始我有些緊張，擔心自己的發音不標準或詞彙不夠豐富，但漸漸地我變得更加自信，也發現自己能用中文表達愈來愈複雜的想法。這種真實的語言環境讓我意識到，語言不僅是知識，更是一種生活的工具。

此外，與中國的同齡人交流也讓我受益匪淺。我們討論學校生活、興趣愛好，甚至未來的計劃。在這些交流中，我不僅提高了語言能力，也加深了對中國社會和文化的理解。我開始意識到，作為一名華裔美國人，我擁有跨文化的優勢，而中文正是連接這兩種文化的重要紐帶。

總的來說，學習中文讓我在兩個世界之間找到平衡。它讓我既能融入美國社會，又能保持與中華文化的聯繫。作為一名華裔高中生，我相信這份語言能力將會成為我未來的重要財富。