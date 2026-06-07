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我的夢想

王萊德（加州，學園雙語學校）
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：作者先想當醫生與歌手，但因怕血、五音不全而放棄。
  • 重點二：在父母建議下，他比較會計師與律師，最後選擇律師。
  • 重點三：另一位作者想當獸醫並致富，盼能養狗、助人助動物。

關於將來，我有很多夢想，我想當醫生，可是我一看到血就會頭昏，好像快要暈倒；我又想當歌手，可是我五音不全，唱起歌大家都摀住耳朵，我真的很傷心。

我可以做什麼呢？我問爸爸，爸爸說：「你可以像我一樣當會計師啊！」我想了又想，我才不要當會計師，會計師不能賺很多錢，看看我爸爸就知道了。

我可以做什麼呢？我問媽媽，媽媽說：「要賺很多錢就要去當律師。」我想了又想，我很會說話，又敢說又敢做，最重要的是我喜歡管閒事，律師好像很適合我。

所以，從現在開始，我的夢想就是當一位律師。我希望我的夢想成真！

辰谷松山（加州，學園雙語學校）

我的夢想是將來要當一名獸醫，要賺很多錢，我也想要有十隻狗和兩個小孩。

我想要當一名獸醫，因為當獸醫可以天天跟狗玩，也可以幫助牠們。

我想要有十隻狗，因為我覺得如果我當一名獸醫，我也能幫助自己的狗，讓牠們開開心心地生活，我要每天跟牠們一起住一起玩。

我也想要成為非常有錢的人，如果我有錢，我可以幫助我的朋友或需要幫助的人，讓他們過得開心，我還能幫助所有動物好好生活。

我非常非常想要達成這些夢想，雖然我知道這有點困難，但我還是想要跟我的家人和朋友一起當非常好的人，去幫助別人或動物。我想，我要成為一個成功的有錢人，才能夠完成我所有的夢想。

精華 FAQ

  • 他原本想當醫生和歌手，但看到血會頭昏，唱歌又常被大家摀住耳朵，因此覺得自己不適合。後來在爸爸媽媽的建議下，轉而認為律師更符合自己的能力與性格。

  • 爸爸認為他可以像自己一樣當會計師，媽媽則建議他去當律師，因為律師比較能賺很多錢。作者仔細考慮後，覺得自己很會說話，也喜歡管閒事，所以選擇了律師。

  • 第二篇作者希望成為獸醫、擁有十隻狗和很多財富，還想有兩個小孩。他認為獸醫能天天陪狗，也能幫助動物；若自己有錢，還能幫助朋友、需要幫助的人和更多動物。

加州

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