AI重點 文章重點整理： 重點一： 作者以繪畫表達情緒、想法與故事，感受到完全的自由。

作者以繪畫表達情緒、想法與故事，感受到完全的自由。 重點二： 畫畫能讓作者在緊張、無聊或難過時慢慢冷靜安定下來。

畫畫能讓作者在緊張、無聊或難過時慢慢冷靜安定下來。 重點三：作者也喜歡寶可夢，因為角色可愛、種類多，且充滿進化與收藏樂趣。

繪畫是我最喜歡做的事情，繪畫讓我不用開口說話也能表達自己的感受，我可以用畫來表現情緒、想法和故事，完全按照我心裡的樣子畫出來。

我喜歡畫畫的一個原因是它給了我完全的自由，我可以創造任何世界，畫出不存在的人物，畫出我從沒去過的地方，還能畫出像魔法一樣的場景。我想畫什麼就能畫什麼，也能隨意探索。

畫畫還能讓我冷靜下來。當我覺得緊張、無聊或難過時，只要開始畫畫，我的心就會慢慢安靜下來，圖畫中的線條和形狀把我腦子裡的煩惱都吸走了一樣。

我愛畫畫的另一個原因是我能看到自己的進步。每一幅畫都會教我新的東西，有時候我學會更好的陰影，有時候學會更真實地畫手或臉。當我回頭看以前的畫，我能看到自己變得更厲害了，這讓我感到驕傲。

最後，當我分享自己的作品時，人們會微笑，也會跟我聊天。有時候剛好有人能懂我的畫想表達什麼，那種感覺真的很棒！畫畫永遠會是我最喜歡做的事。

何丞仟（紐約，人力中心中文學校）

我的興趣是玩寶可夢，寶可夢有可愛的、有醜的，還有強大的。它非常受歡迎，而且還有卡牌和動畫片。寶可夢有超過一千三百集，我看了大部分。

寶可夢總共有一千零二十五個 ，其中我最喜歡皮卡丘，因為它很可愛，而且也是我認為最強大的寶可夢。在寶可夢的世界裡，它們可以進化並變得更強，即使已經進化到最終形態，仍然有很多其他方法可以增強實力，例如超級進化、極巨化和結晶化。

寶可夢有許多遊戲，例如藍、紅、黃、金、銀、紅寶石。寶可夢卡牌價格不菲，其中最貴的是PSA10級的皮卡丘插畫師版。

此外，有一些傳說寶可夢非常稀有、實力強勁，這些都是我喜歡寶可夢的原因。