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難忘的事

陳俊駒（紐約，人力中心中文學校）
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小學生活中有許多值得回憶的瞬間，其中有一件事讓我至今難以忘懷，就是我第一次參加接力賽。

那是一個陽光明媚的早晨，校園裡充滿歡聲笑語，大家都在為運動會做準備。我被班主任選中參加接力賽，這對我來說既是挑戰，也是難得的機會。

比賽前，我非常緊張，不停地在心裡默念：「一定要加油，別拖班級的後腿。」隨著發令槍聲響起，我們的第一棒如箭般衝了出去。我緊盯著他的身影，心裡默默祈禱他能順利交棒。果然，他以一個完美的姿勢把接力棒遞給了第二棒。終於輪到我了，我深吸一口氣，擺好接棒姿勢，隊友飛快地朝我跑來，可就在交接的瞬間，他手一滑，接力棒差點掉在地上！我眼明手快地抓住棒子，轉身就衝出去。

那一刻，我的心臟彷彿就要跳出胸膛。我拚盡全力向前奔跑，耳邊是同學們的吶喊聲，腿上的肌肉像在燃燒，但我告訴自己：不能放棄，

一定要堅持！我咬緊牙關奮力衝刺，終於把接力棒交給最後一棒。

雖然我已筋疲力盡，但看到班級最終取得了第二名，我感到無比自豪和欣慰。

這次接力賽讓我明白了團隊合作的重要性，也讓我體會到了堅持不懈的意義。無論遇到什麼

困難，只要全力以赴，就會有收穫。這個難忘的經歷將永遠激勵我在未來的生活中勇往直前。

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