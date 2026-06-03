千里馬收徒／《小鬧鐘和千里馬、百里馬的故事》系列之二

這天有霧。

千里馬先給小鬧鐘暖身，讓他騎上背飛奔。小鬧鐘抓緊鬃毛，大聲呼喊：「下定決心，跑在時間前面！」旁邊有個蝸牛說：「我雖慢，但從不和時間賽跑。」

千里馬見小鬧鐘過足了癮，就命令他站起跑線上，隨即發出口令：「預備，跑！」小鬧鐘拔腿就衝，兩條腿有點搖搖晃晃。

「快一點！」千里馬大聲喊。小鬧鐘咬著牙說：「我一定跑得更快！」

「咚！」他撞上一塊石頭。蝸牛說：「我走得慢，但我從不撞石頭。」有個烏龜慢吞吞爬著，輕輕說：「慢一點，也能走到終點。」更有個毛毛蟲說：「雖然不快，但我一直在爬。」

小鬧鐘撇了撇嘴：「你們三個比我走路還慢，別來煩我！」他又衝了出去，「咚！」又撞上了。

「哧溜」一聲，見過面的小猴從樹上跳了下來，拿著兩個玩具小輪。「送你，裝上吧。」小猴說，又偷笑著：「這可不能幫你跑在時間前面喔。」

小鬧鐘眼睛一亮：「這行嗎？」他扭頭看，霧裡不見千里馬。輪子裝好了，小鬧鐘一滾，順多了。可是，他太心急，愈滾愈快，「咚！」跌進了泥坑。

糟糕的是，他的指針撞歪了，「滴------答------滴答------」聲音一快一慢。猴子看了看，用手一撥，指針更歪了，急得直撓頭。

一隻松鼠跑來了，一隻啄木鳥飛來了。松鼠遞上一根細小的樹枝，啄木鳥銜住小樹枝，一點一點，把指針慢慢調正。小鬧鐘試著走了一下，「滴答，滴答」，聲音又穩了。

千里馬正巧趕來，見猴子、松鼠、啄木鳥和小鬧鐘圍在一起，就很生氣。他責備小鬧鐘：「你究竟是跟我學奔跑，還是跟他們玩遊戲？」小鬧鐘紅著臉說：「我胡思亂想，想跑在時間前面，連指針都撞歪了，虧得他們幫我修好。」

千里馬嘆了口氣：其實，我也沒法跑在時間前面。」

這時，霧開始散了。（待續）