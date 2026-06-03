今年我在灣畔學校上初中，剛來這裡的前幾個星期，我很不知所措。在學園小學時，每年只有兩個老師給我們班上課，到了初一，忽然有五位老師輪流給我們上課。因為有了更多的老師，學習的科目和考試都更多了。還好，過了三個星期我就習慣了初中的學習節奏。

初中的第一年，我在學習上完成了一個很大的跨越。在中文課上我開始學習簡體字了！在小學的中文課上我們學的是繁體字。我覺得從繁體轉到簡體有一點難，但我還是很喜歡學，因為這讓我有機會認讀並且書寫漢字的另一種寫法。

科學課不是我最喜歡的，因為我覺得很難。但我今年在科學課上學到了很多新知識，比如人體、地震、岩石圈循環、火山，以及更多內容，所以我更喜歡科學課了。

今年我在體育方面也有了很大的進步：我跑一英里的速度從九分鐘提高到了七分鐘。在體育課上我還可以嘗試更多在小學時期沒有做過的體育項目，例如，排球和美式足球。

最後我想說一說，我的英文寫作技巧也有了很大的提高，而且我還擴大了我的詞彙量。

這一年，我結交了很多新朋友並且參加了很多有趣的校園活動。有時，我們會更換座位，所以我可以跟不同的同學坐在一起，跟不同的同學合作，時間久了，我們就成了朋友。我也很喜歡灣畔學校，因為我可以參加很多活動，例如跑步比賽和學生社團活動。

午餐時間，學校有各種有趣的社團活動。我加入了縫紉與鈎織俱樂部、摺紙俱樂部、戲劇俱樂部和亞裔及太平洋島民俱樂部。今年我還參加了戲劇社的音樂劇演出，我覺得非常好玩。我還參加入了學校的田徑隊，我們常常練習跑步，或者做別的運動。

我很喜歡灣畔學校。馬上就要上七年級了，我好興奮！