在我的生活中，有失敗的時候，也有成功的時候。這兩件事讓我學到了很多。

記得有一次，我和朋友們一起練習打排球。比賽前，我覺得自己很厲害，肯定能贏，所以沒有認真練習。比賽中，我總是接不到球，也沒有和隊友配合好，最後我們輸了比賽，讓我很難過。這次失敗讓我明白了：做事情不能盲目自信，沒有好好地練習是不會贏的。

三周後，學校又要舉行排球比賽，有了上次的教訓，我再也不敢偷懶了。每天放學後，我都和大家一起在操場練習傳球，雖然很累，但我一直堅持。比賽那天，我們互相幫助，認真打好每一個球。最後，我們班贏了！聽著大家的歡呼聲，我非常開心。我發現，經過努力實現目標的感覺真好！

通過這兩次比賽，我明白了：失敗並不可怕，只要我們吸取教訓，下次就能做得更好。成功離不開努力，在以後的學習中，我會繼續加油，爭取獲得更多的成功。

陳子健（紐約，人力中心中文學校）

我有過成功與失敗的體會。比如在學校的考試中，我有時考得很好，有時卻考得不理想。

在一次英語考試中，我提前複習了單詞和課文，上課也專心聽講。考試的時候，我覺得題目不難，最後得了很好的成績，這是一次成功的經驗。但是，有一次數學考試，我沒有好好複習。只是隨便看了一下書，結果考試時很多題不會做，成績很低，這是一次失敗的經歷。

通過這些成功與失敗的經歷，我明白了認真準備和努力學習很重要。遇到失敗時，我也會繼續努力，不放棄，讓自己一次比一次進步。