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我與一件舊物的故事

莊苡玹（康乃狄克州）
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有一天，當我正在看書的時候，突然感覺到一個毛茸茸的東西。我把書放下，轉過頭一看，原來是我以前在台灣買的企鵝娃娃！

記得那次，我跟媽媽回台灣去看阿嬤和阿公，阿嬤帶我跟媽媽去一間書局，在我逛來逛去的時候，突然看到一隻粉紅色、超級可愛的企鵝娃娃，我的眼睛馬上亮了起來，馬上拜託媽媽買給我。最後，她終於點頭說：「好吧！」

我決定叫它「傑明」。從我七歲到十歲的這段日子，我都非常細心地照顧傑明。直到有一天，我發現傑明一直在「流鼻涕」，我覺得好奇怪，靠近一看⋯⋯天啊！原來是它的鼻子斷了，裡面的棉花掉了出來，我馬上跑去找媽媽求救。好險媽媽是一個厲害的「醫生」，她拿出針線，把傑明的鼻子縫回去了。我好感謝媽媽，我的手緊緊抓著傑明。

每次我看到傑明的時候，我都會想到我們之間有許多很好的回憶，像是帶著它一起去吃麻醬麵、去湯姆熊玩和參加夏令營。當我傷心的時候，我就會躲在一個角落抱著傑明；每天放學回家，我都會跟傑明玩扮家家酒。在跟傑明玩的時候，是我最開心的時光。

我看著傑明的眼睛，我感覺像它也在看我，讓我嘴角忍不住露出了微笑。傑明雖然有點占位子，但是丟掉就太可惜了。於是，我把它放在我的床邊，這樣我每天睡覺的時候，都會看到它。傑明會永遠留在我的心裡。

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