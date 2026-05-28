我對網路成癮的看法是，它可能毀掉你的生活並占據你的思維。

網路成癮不必很嚴重，它可以只是從玩遊戲或在社交媒體上短時間刷起開始。五分鐘的社交媒體可能變成十分鐘，十分鐘又可能變成十五分鐘。社交媒體的整個目的就是看貼文，它可以把你拖入連續幾個小時「刷屏」的狀態。你甚至不會意識到已經過去了三個小時，而現在已經是凌晨一點。

你花在網路上的時間也會影響學習。你的朋友可能會邀請你和他們玩遊戲，你和他們玩得很開心，因此沒有意識到你已經在線上超過兩個小時。你的朋友可能每天都這樣邀請你玩，到這時，這基本上就成了一種日常。

在我看來，網路成癮只會在你允許它發生時才會發生。如果你真的有自控力，那麼網路成癮就不應該成為問題。

我看到過我的朋友出現網路成癮的情況。我的一個朋友起初完全沒問題，沒有網路成癮的困擾。然後，他們開始上網更多，因為他們的朋友都在上網。他們每天花在手機上的時間愈來愈多，直到它占據了他們的思維。現在，當他們父母出差時，他們假裝生病只是為了使用父母的電腦和朋友玩遊戲，而不是去上學。他們一整天都在玩手機，每天花在手機上的時間超過五個小時。他們在學習上有困難，所以用網路來幫助他們完成作業。我每天都看著他們，網路成癮正在掌控他們。

網路成癮不是一件好事，避免網路成癮的最好方法是培養自制力，並完全避免長時間上網。你可以通過改變自己，使自己成為一個整體上更好的人，並擁有積極的心態，從而擺脫網路成癮。