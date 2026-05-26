春假期間，我們去了上海遊玩，圍繞八歲的弟弟發生了許多有趣的事情。

我們到達上海滴水湖附近的旅館投宿時，天已經黑了，所以我們沒有時間去泳池玩了，但還是決定去看看泳池的樣子。

這時，弟弟突然說他非常想上廁所，我們只好決定不去看泳池了，可是弟弟卻說他憋得住，所以我們就出發去參觀泳池。進了泳池門，弟弟憋不住了，只見他飛快地朝泳池的男更衣室跑去，接著就傳來了「撲通！」「哎呀！」的聲音，我轉頭一看，原來弟弟兩腳踩進了泡腳池裡。緊接著又聽到「唰」一聲水響伴著弟弟的叫聲，我再一看，原來更衣室門前還有一個自動感應淋浴設備，此刻弟弟跑過正好觸動了淋浴開關，被水澆了個落湯雞。

如果說泳池遭遇是弟弟倒霉的話，那接下來的繞湖蹬車就是弟弟搗亂了。

隔天，爸爸租了一輛哈囉車，帶著我和弟弟準備繞著滴水湖環湖。

我們租的車是單排座的，前面有個裝東西的籃子，後面有三個座位，旁邊兩個座位可以蹬車輪，而且左邊的座位還可以掌握方向。

我和弟弟都想蹬車輪，爸爸答應了。我們一上車，弟弟就想坐到左邊的座位，我和爸爸堅決不同意，所以，結果是我坐左邊，爸爸坐中間，弟弟坐右邊。

我們蹬著哈囉車出發了，剛開始爸爸幫我把握方向，過了一會兒，我就可以自己掌握方向了。車穩穩地朝前開去，這時弟弟卻開始搗亂，他總想伸手搶我的方向盤，爸爸就把弟弟的手抓住，他的手不能動了，但嘴裡還在不停地叫。爸爸被弟弟吵煩了，就只好把他換到左邊掌握方向。

車子繼續往前開，可是才過五秒鐘，車就差點撞到了行人；又過了一分鐘，車開始偏斜開到了樹上；不一會兒，弟弟又把車開到了路旁的溝裡。爸爸實在受不了了，讓我換下了弟弟。弟弟很生氣，就故意使勁蹬車輪，使得我們差點撞到樹。最後，爸爸就要弟弟坐中間，讓他什麼都做不了，這下終於安全了。

回到旅館，我問爸爸：「我開得好嗎？」弟弟馬上撲過來搶著說：「我呢？」爸爸說：「這樣吧，如果有一天，我身體很不舒服，只有你們兩個開車，我願意忍一忍坐姊姊的車。弟弟開的車，我不坐。」弟弟氣得大叫起來。

弟弟的上海之旅是不是又可笑又可氣呢？