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乾眼症反覆發作 醫提醒5大注意事項...喝「這一物」改善疲勞

美伊協議更多細節曝光 伊朗擬分階段開放荷莫茲 30天內恢復至戰前水準

火龍果

唐明敏（台灣）
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全身有刺不扎人

艷紅衣裳似火焰

内外厚實味清爽

纖維豐富熱量低

消化容易抗發炎

果肉白白淡淡甜

果肉紅紅適度甜

偏愛那種任君選

包管嘗了不後悔

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奮發圖強

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