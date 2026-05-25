窗外已經是晚上了，餐桌上飯菜正熱，香氣四溢。我和哥哥正埋頭大口吃飯，公公則坐在身旁，笑瞇瞇地看著我們。我們最愛聽公公講故事了，因為他那眼神裡，像是藏著一整個時代的冒險。「公公，再給我們講講您小時候的事嘛！」哥哥放下碗筷，一臉興奮地求著。公公放下茶杯，清了清嗓子說：「我小時候啊，跟你們現在的日子可大不一樣囉⋯⋯」接著，公公便說起那段難忘的歲月。

「我是家裡最大的孩子，當爸爸媽媽出去工作時，我就像一個小大人，帶著三個兄弟姊妹上學。從我出生一直到我上大學，我們都是一家很窮的家庭，常常吃不飽穿不暖，但是我好快樂。放學後，我常常回去爬山、彈珠子、打乒乓球等等。我還記得在夏日發黃的一天，我跟朋友們去爬獅子山，我們在路途上居然遇到了一條巨大的蟒蛇，我們嚇得魂飛魄散，用閃電般的速度衝下山。那種恐懼，現在想起來還會讓我發抖呢！」

「哇！您真的遇到了一條大蟒蛇！」我和哥哥目瞪口呆地說。公公一看到我們的表情，瞇起眼睛，哈哈大笑繼續說下去。

「但當時的我，也是一個讓老師頭痛的學生。我不愛念書，整天只想玩。八年級期末考，全班四十五個人，我考了二十二名。當爸媽看到成績單時，覺得我根本就沒前途。那種失望變成了憤怒，爸爸甚至氣到拿大菜刀把我趕出家門。」

公公說，在那段流浪的日子，他遇到兩個乞丐，他們瘦到骨頭清晰可見，那種眼神裡的絕望，讓他知道他們好久沒有吃過食物了。在那一刻，他心裡突然有個聲音大喊：「我不想變成這樣！我一定要讀書！」

公公繼續說：「回到家後，我的選擇變了。我開始苦讀，終於在九年級拿到了全班第二名。後來，我甚至得到了出國留學的機會。這段往事常在我心裡迴響。它教會我，人不能只看眼前的玩樂，更重要的是要相信內心的聲音，並且持之以恆地去努力。」

說完，公公眼角的皺紋隨著笑意散了。窗外的夜色變得更黑，但屋裡的燈火暖烘烘地照在我們心裡。我看著桌上熱騰騰的飯菜，突然明白，我現在所擁有的一切，其實是公公那一輩子咬牙走過無數風雨才得到的。我握著筷子，心裡默默想著：以後我也要像公公一樣，無論遇到什麼困難，都要勇敢地朝著光亮去走。