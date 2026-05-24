我跟我的家人每一年都會去很多不同的地方玩。比如說我們今年回香港。我們每年都會去香港，因為我們想看爺爺奶奶還有公公婆婆。

去年在春假時我們去了夏威夷。在夏威夷的時候，我們去游泳。去年我們也去了優勝美地。在優勝美地的路上，我們看到很多的樹和花。我跟我的家人很喜歡去不同的地方。因為在不同的地方，我們可以學到很多不同的東西。

我很喜歡在每一年假期時跟家人去不同的地方度假。

康立陽

今年我們的家庭假期去了菲律賓，我在那跟鯨鯊一起游泳，跟爸爸去峽谷探險，還有在一個好玩的娛樂場。

跟鯨鯊游泳，首先我們都需要穿上救生衣、戴上蛙鏡，跳進很深的海水。海中的鯨鯊不是很大，可是跟一般的魚比，我還是覺得牠們很大。在海水中跟鯨鯊游泳真的是很酷。

我和爸爸也去峽谷探險，他們讓我們騎了一英哩的摩托車，我們也跳八米高的深谷，還吃了很多很好吃的東西。

菲律賓娛樂場的射箭很趣，我和爸爸都很喜歡，所以我們問了叔叔可不可以去的室內射箭場練習。第二次去的時候，爸爸和我買了兩個弓。所以我們在我們家外面一起練習射箭。

今年我們只有一個假期，可是非常好玩，我們已經開始計畫明年的家庭假期，希望也會很好玩。