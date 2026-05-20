猴子在家門口的空地上種桃樹，挖土時不小心把鐵鏟弄壞了。猴子急著種桃樹，就去向鄰居黑熊借鐵鏟。黑熊想，自己的鐵鏟是新買的，萬一被猴子用壞了怎麼辦？黑熊藉故對猴子說：「等會兒我也要挖土，鐵鏟不能借給你。」

猴子見黑熊不肯把鐵鏟借給自己，只得去向別的鄰居借。

小牛給自己家菜園裡的蔬菜澆水，挑水時不小心一個水桶碰在樹上，壞了。小牛急著給蔬菜澆水，就去向鄰居黑熊借水桶。黑熊想，自己的水桶是新買的，萬一被小牛用壞了怎麼辦？黑熊藉故對小牛說：「等會我也要澆水，水桶不能借給你。」

小牛見黑熊不肯把水桶借給自己，只得去向別的鄰居借。

傍晚，黑熊在忙著準備晚飯，她的兩個孩子在廚房玩捉迷藏。兩隻小熊在追逐時不小心撞倒了廚房中的碗櫃，「嘩啦」一聲巨響，碗和盤子全都摔得粉碎。

眼看就要吃晚飯了，黑熊犯了愁，沒有了盤子，用什麼裝菜？沒有碗，用什麼盛飯？這兒離街上有很多路，如果趕去買，商店也已經關門了。她想去向鄰居猴子和小牛借些碗和盤子先解燃眉之急，可是又不敢去。她知道，自己不肯把東西借給鄰居，鄰居一定很惱火。自己厚著臉皮去向他們借，他們肯定會一口回絕，這豈不是自找沒趣。

兩個不懂事的孩子圍著黑熊一個勁嚷著要吃飯，她急得像熱鍋上的螞蟻團團轉。黑熊正在六神無主的時候，猴子捧著一疊嶄新的碗，來到黑熊家，把這些碗借給黑熊；小牛捧著一疊嶄新的盤子，來到了黑熊家，把這些盤子借給黑熊。原來，他們剛才聽見「嘩啦」一聲巨響，就出門看個究竟，通過黑熊家的窗戶，他們看見了裡面發生的一切。

黑熊看著猴子和小牛，感動得熱淚盈眶，喃喃地說：「我太小氣，剛才對不起你們。你們主動給我送來了碗和盤子，這真是及時雨啊，太感謝了！太感謝了！」

猴子和小牛忙說：「俗話說鄰居好，賽金寶，鄰里之間相互關心、相互幫助是應該的，不必那麼客氣。」