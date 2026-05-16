如果昨天有好好準備面對今天的困難，那麼，今天的結果會怎麼改變？我有很多同學每天不先做作業，一直玩遊戲，直到交作業前才急急忙忙地開始做。他們卻都無所謂。

如果明天有作業要交，好好地完成作業就會給你更多時間去做別的事情，也會讓你更牢記今天學到的東西；如果下一個星期有考試，早點複習會給你更多時間去理解考試主題。等到最後一個小時才做作業、準備考試，不但會心情不好，也會影響學習的能力。

為明天做準備也可以是為了將來做更好的打算。為了我們幾年以後能上好大學、找到好工作，我們可以提早做準備，像是拿到好成績、學習新知識。

我的同學是為了今天過好日子，才等到最後去做事情，但我怕他們過幾年就會後悔沒有為了「明天」做好準備，為了他們的未來做事情。

李一鳴（紐約，鳴遠中文學校）

每天臨近尾聲，你都得開始思考明天：要做什麼？需要什麼？這些問題，全世界數十億人每晚都會問自己。

對我來說，這些問題往往在夜幕降臨之前就出現了。我會在明天到來前就開始思考如何為明天做好準備。作為一名學生，我的大部分時間都圍繞著完成作業展開，以便為第二天、接下來的幾天，甚至接下來的一周做好準備。

然而，作業只是我為明天做準備的一部分。當然，我需要完成作業才能取得好成績，但我還需要在其他方面做好準備。我需要洗澡、刷牙、洗臉，保持清潔讓我感覺精神飽滿，也讓我充滿自信。洗完澡後，我喜歡塗抹一些乳液，再用捲髮器捲一下頭髮，這樣第二天看起來會更好。然後我得記得給手機充電，免得第二天沒電。

一切搞定之後，我要做最重要的事：睡覺，這樣才能精力充沛地迎接明天。