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母親的愛

淑文（加拿大）
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母親的愛

在慈祥的笑容中

在溫馨的呵護裡

母親的愛

是春天的和風

是五月溫暖的陽光

母親的愛

是上天給予這個世界

最珍貴的禮物

上一則

煮湯的人

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郎世寧最早清宮作品之一「池蓮雙瑞」是他為雍正所繪，輾轉由末代皇帝溥儀、張學良到宋美齡等人典藏。(圖／蘇富比提供)

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2026-05-05 20:38
一九八九年作者（右）與妻子在駛往紐約曼哈頓的渡船上留影，胸前掛的正是米諾塔相機，而背景裡的雙子塔依然歷歷在目。

照相留倩影(上)

2026-05-06 02:00
（圖／王春子）

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2026-05-05 02:00
帶傷奮戰2004年雅典奧運，陳詩欣（右）未列外界看好的奪牌名單，但一路過關斬將，奪下中華隊首面奧運金牌。圖為陳詩欣嘴角流血仍奮力進擊。（本報資料照片）

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2026-05-06 07:00
（圖／123RF、AI協作生成）

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2026-05-10 02:00
國家廣場上曇花一現的「世界之王」雕像。（圖／作者張達聰提供）

曇花一現的雕像

2026-05-06 02:00

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