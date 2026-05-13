春夏之交的季節裡，迎春花、櫻花梨花，還有水仙花、大紅貝母陸陸續續綻放，草地披上綠茵茵的夏裝。槭樹、橡樹、鬱金香樹的嫩葉也一天天長大，漸漸擴展了樹蔭。

東東發現後院遠處大石下，有幾個小腦袋晃動著，不一會兒兩個小身影跳出來，繞著大石奔跑追逐，跳上跳下，打鬧嬉戲。有時候，還有兩隻大傢伙，似乎是從哪裡打獵回來的樣子，嘴裡銜著老鼠、小鳥。

東東一再確認，看清楚後，他感到欣喜若狂：狐狸一家回來了！他告訴爸爸媽媽，還告訴大洋彼岸的爺爺奶奶、西岸的姑姑和舅舅。媽媽笑他說：「你就差向全世界直播了」。

也難怪東東這麼興奮，他和狐狸之間有一段故事。那是在七年前，同樣是春夏之交的季節，狐狸一家也曾在東東家後院安營扎寨。媽媽寫過一個故事，詳細記述了東東和小狐狸的友誼：早上，小狐狸會登上巨石，迎接打獵回家的父母；白天，牠們在洞裡睡覺；傍晚，牠們會在洞外曬太陽，嬉戲打鬧。觀察狐狸一家成了東東最開心的課餘活動。小狐狸長大了，需要更廣闊的空間，學打獵，學獨立，於是搬走了。東東畫了很多他和小狐狸在一起的畫，在畫裡，他和小狐狸並肩坐在巨石上，在草地上玩耍，就像兩兄弟。

狐狸一家消失了這麼多年，東東已經不再是小學生，他知道了更多大自然、動物和人類關係的知識，狐狸一家回歸，說明這一帶的大自然環境還是很好的，主要是居民們有這個意識，工業污染、燈光危害都受到控制。

這天，東東陪爸媽在社區裡走走。他們看到家家戶戶都有姹紫嫣紅的花園，大家聊天的時候，東東趁機炫耀了他的照片：狐狸爸爸蹲在大石上曬太陽，陽光為牠赤紅的毛皮鑲上金邊，顯得那麼挺拔；狐狸媽媽側臥在草地上哺乳，兩隻小狐狸拱在牠的懷裡，幸福溫馨。

一位鄰居說：「真是太幸運了，牠們選中你家的花園！這可以防止臭鼬和老鼠出現。」還有人說：「好好觀察吧，小狐狸學會狩獵就會離開，你會有很多美好的回憶。」一位叔叔提醒他：「狐狸也是出了名的好奇、愛玩，而且超愛皮革和布料，你要把任何可能會被叼走玩耍的東西收好。」

回到家，東東著手收好垃圾桶，清理可能吸引狐狸的東西。他要和狐狸一家和平共處，期待牠們下次再來。