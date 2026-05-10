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我的課外活動

周洋（加州學園雙語學校）
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我有很多不一樣的課外活動，都是很好玩又有趣，我喜歡我所有的課外活動。

我最近喜歡的是彈吉他。我在一年前開始學吉他，我現在每天彈一個小時，我覺得彈吉他很有趣。我最喜歡彈搖滾樂，因為它特別酷。我在彈搖滾樂時，非常享受快速的音樂，學會怎麼彈，也使我很開心。

我也喜歡打網球，這個暑假，我會去西班牙打網球，因為我的表姐住在那裡。有一次我還去墨西哥打網球。

除了學校上課以外，我還有很多不一樣的課外活動。這些課外活動讓我的生活變得更好玩，更有趣！

羅晙雄（加州學園雙語學校）

我的課外活動有點多，目前數起來有十一個不同的活動。有游泳、兩堂不同的中文、四堂英文課、兩堂不同的數學、機器人課程，還有功夫課。

其中，游泳和機器人課程是我最忙碌的課程，一個星期我需要上兩次。游泳課一次就是一個小時，機器人課程每次兩到四個小時。英文課有四個不同的老師，分別教我聽說寫讀。數學有兩種不同的課，中文也是兩種不同的課。

我最喜歡機器人課，因為我可以用編碼的程式讓機器人動。我最厲害的作品是一個汽車機器人，他除了可以動得很快，還有一雙很厲害的手臂。

我很期待上機器人課，因為每一堂課我都可以學到新的東西。

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