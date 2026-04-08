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川普稱「伊朗受夠了」預告進駐荷莫茲「待下來」

揠苗助長

錚錚（加州）
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揠苗助長别去做 天賦才華自然露 發展自己的才華 才是正確的道路 每人都有獨特處 不必嘆息己不如 抓住自己的才華 專心發展會滿足

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爾雅出版社「誤傳熄燈」業者澄清：絕無此事

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