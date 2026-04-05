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清明節

林宏達（紐約，人力中心中文學校）
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清明節在每年四月，是一個很重要的日子。這一天，人們會去掃墓，祭拜祖先。

大家來到親人墓前，先把墓碑和周圍打掃乾淨，拔掉雜草、添上新土，然後擺上鮮花、水果和食物，點上香，表達對祖先的思念。有的人還會燒紙錢，希望先人在另一個世界過得好。雖然心裡有些想念和難過，但大家也感到安心，因為我們沒有忘記逝去的親人。

清明節不僅是懷念過去的日子，也是迎接春天的時節。天氣暖了，小草綠了，花兒開了，到處充滿生機。掃完墓後，很多家庭會一起去郊外踏青。孩子們放風箏，大人們散步聊天，一家人坐在一起吃點心，享受溫暖的陽光。

清明時節還有一些特別的食物。最有名的是青團，它是用艾草和糯米做成的，裡面包著豆沙，又甜又香，特別好吃。

對我來說，清明節是一個溫暖又有意義的日子。它讓我們一家人團聚在一起，既懷念過去的親人，也感受春天的美好。

龍蔚欣（紐約，人力中心中文學校）

在清明節掃墓的時候，我的家人會點香，並向我們的祖先和已故親人祈禱。當我爸爸點香時，煙霧的氣味飄散開來，房間變得微微有些朦朧。

我的家人會買雞肉、蔬菜和水果來供奉給已故的親人，還會去墓地拜訪並整理，讓墓地看起來整潔美觀。我認為這是一個很好的方式，讓我能夠向所有祖先和已故親人表達敬意。

清明節也是一種慶祝春天開始的方式。冬天結束，花朵開始綻放，天氣逐漸變暖。我們更常去公園，和朋友們一起玩。

春天開始，太陽下山的時間變晚了，雨水也開始增多，這帶來一種清新和煥然一新的感覺。清明節可以同時成為紀念我們的祖先和慶祝春天的一種方式。

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