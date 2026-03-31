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春捲裡的移民記憶

​​​葉詩文（加州）
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我站在廚房，陪外婆一起做菲律賓春卷。小小的春卷躺在油鍋裡，金黃酥脆，像一條條小金 條。每次和外婆一起做飯，我都能感受到與菲律賓文化之間的聯繫。外婆常常對我說：「我在你這個年紀的時候，我的外婆也教過我怎麼做春卷。」每當這時，她總會想起自己當年移民美國的經歷。 過去，外婆一直以為自己會永遠住在菲律賓，從未想過有一天會離開家鄉。然而，她和外公結婚後，這個想法發生了改變。因為外公已經是美國公民，外婆和我的媽媽決定移民到美國與外公團聚。對外婆來說，這不僅是一次跨越國界的遷徙，更是一次人生的重大轉折。 剛到美國時，外婆經歷了許多困難。她形容那段日子就像「離開水的魚」，既陌生又無助。她非常想念留在菲律賓的家人，也想念家鄉的食物。那時，美國幾乎沒有菲律賓的超市和餐廳。更讓她難過的是，有些人會嘲笑她的口音，那些譏笑讓她感到受傷。但外婆並沒有因此退縮，她告訴自己，一定要更加努力，證明自己與別人是平等的。 隨著時間的推移，外婆慢慢適應了美國的生活。她從帕薩迪納搬到聖迪馬斯，幾年後，我的阿姨出生了，家人的陪伴讓她不再孤單。為了與菲律賓的父母保持聯絡，她常常寫信給他們。當有人取笑她的口音時，她會堅定地回應，自己為這個口音感到驕傲，因為它代表著她的文化和根源。 為了養家，她在大學學習成為助理護工，並接受心電圖的相關訓練，最終在醫院的重症監護室工作。這份工作不僅讓她在美國站穩了腳跟，也讓她能夠繼續照顧在菲律賓的家人。 唐代詩人王維曾寫道：「行到水窮處，坐看雲起時。」外婆的移民經歷正是如此。她用堅持與努力，為自己贏得了更穩定的生活，也為家人打開了新的未來。 聽著她的故事，我明白了，無論身處怎樣的困境，只要不放棄，總能迎來轉機。外婆的移民旅程，不只是她個人的奮鬥史，也成為我們全家珍貴的記憶。

移民 美國公民

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