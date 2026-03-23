從我第一天拉大提琴至今已超過十二年了。我在小學四年級就下定決心將來要成為一位大提琴家，那時候拉大提琴不僅是嗜好，更讓我樂此不疲。雖然小的時候需要媽媽催著我練琴，但到七、八年級，我就有了為自己練琴的責任感了。為了輔助大提琴，在中學的時候我又恢復學鋼琴。

我從十年級開始，在一間音樂學院的預科上課，每個禮拜至少要去學校兩到三次。課程內容包括音樂史、樂理、室內樂、樂團和大提琴課。幾乎每周我們都有演奏會，每場演奏也都在媒體上直播。

每年暑假我們學生都會參加音樂營，我先參加了兩、三年美國的音樂營，接下來三年，媽媽帶我去歐洲上五到六個星期的大師班。在音樂營每周平均上三到四堂課，還有學生與老師的表演，經常都會有室內樂。

在我們學習的歷程中，表演和比賽都特別的重要，我們需要學著怎麼一次同時練習許多首曲子，還有上台時從容不迫，不要緊張。

我今年要準備考大學了。每年這個時候，應屆畢業生都很忙。有些學生會考六到七所學校，我選擇只考四所，每所學校都有他們自己的曲目要求，通常他們都要求三十到四十分鐘的音樂，有一些曲目會重複。

學任何樂器都不簡單，我每天都需要花很多時間來練琴，但是拉大提琴讓我很開心，讓我的人生有目標。這一路走來，有許多老師指導我、鼓勵我，非常感謝他們。更感激爸爸媽媽花那麼多時間、金錢和精力幫助我走這一條不容易走的路。我希望將來能成為傑出的大提琴家。