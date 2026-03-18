在被稱為「彩虹城市」的地方，每一棟大樓都像小朋友用蠟筆畫出來，顏色亮亮的、線條歪歪的，卻充滿想像力。城市裡最高的建築是一座藍色尖塔，晚風吹過時微微搖晃，彷彿在輕輕哼歌；旁邊的紫色圓頂建築在夜裡亮起溫柔光芒，就像一顆會呼吸的星星。

一天晚上，月亮彎彎地掛在天空，像一把金色小船。小恩趴在窗邊畫她最喜歡的城市：會發光的建築、會說笑話的房子，還有那座巨大的摩天輪。窗外忽然閃過一絲亮光，一個長著翅膀、閃亮的信封精靈飛了進來，自我介紹他是來自雲端星球的皮可，今晚彩虹城市出事，需要小恩幫忙。

小恩還來不及多想，便跟著皮可飛出窗外，穿過黃金色的屋頂，掠過紫色圓頂建築。城市中央的巨大摩天輪上，彩色小車廂一台台消失不見，整座城市瞬間暗了下來，連窗戶的燈光都微微熄滅。皮可說，如果摩天輪無法運行，整個城市的小朋友今晚都無法去天空旅行。小恩看著五顏六色、高低錯落的建築，心中一股勇氣湧起，決定要把車廂找回來。

他們飛到城市裡的守護大人偶前，這個戴圓頂帽的巨大人像聲音低沉卻親切，告訴他們車廂被風吹到藍色尖塔的頂端，但屋頂太滑，他上不去。小恩和皮可互相點頭，勇敢地朝尖塔飛去。風愈吹愈大，把小恩的頭髮吹得亂七八糟，她緊握星星絲線，和皮可一起沿著風中晃動的塔身爬上去。

在塔頂，他們看見紅、紫、黃的車廂在風裡搖晃，似乎隨時會失控掉下來。小恩伸手握住車廂，皮可用星星絲線把它們串起來，兩人像牽著亮晶晶的風箏，把每個車廂慢慢帶回摩天輪。隨著最後一台車廂回到原位，摩天輪亮起彩虹光，整座城市也跟著重新明亮起來，窗戶一扇扇亮起燈，像在為勇敢的孩子們喝采。

守護大人偶揮動手臂，向小恩和皮可致意，摩天輪則輕輕轉動，發出鈴鐺般清脆的聲音。小恩看著城市重回光彩，心裡暖暖的，握著畫筆，決定將這次冒險畫下來，畫得比以往更生動。

月光下，彩虹城市閃閃發亮，小恩在夢裡與皮可一起，開始了下一段新的旅程。

在她的筆下，城市更加生動，每一棟建築都像在對她微笑，每一盞燈都在向她致意。那晚，她感受到勇氣與友情的光芒，像月亮一樣溫柔地照在她心裡，也照亮了整座彩虹城市。