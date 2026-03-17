我對台灣最初的記憶，是那裡溫潤的空氣。許多人或許不適應攝氏三十度高溫搭配百分之八十濕度的黏膩感，但來自廣州的我，卻對這種天氣倍感親切。走進市區，首先映入眼簾的便是台北最醒目的地標—台北一零一。站在觀景台上俯瞰，不僅能看到整座城市的繁華樓宇，還能遠眺蜿蜒的淡水河與起伏的群山。

說到山，我在台灣走訪了不少著名景點：九份老街的石階、十分瀑布的清新、日月潭 的寧靜，都令我印象深刻。尤其是搭乘纜車從空中俯瞰日月潭，那湖光山色的自然之美，讓人久久難忘。

不過，台灣之行最讓我回味的，還是它的美食。抵達台灣的第一天，寄宿家庭便熱情地請我吃飯。我在餐館點了一份「肉圓」，原以為它會像廣州多汁鮮嫩的肉丸，可當餐點上桌時，我不禁有些驚訝。原來台灣的肉圓更像一種水晶餃，是用番薯粉做皮，包裹著肉絲和香菜製成，口感Q彈獨特。

幾天後，我去了郭元益糕餅博物館，親手體驗製作鳳梨酥。從講解中我了解到，十六世紀葡萄牙 商人將菠蘿引入亞洲，到了日治時期，台灣建起許多食品加工廠，烘焙業者開始在糕點中加入菠蘿，鳳梨酥便這樣誕生了，成為今日最具代表性的台灣伴手禮之一。

而最讓我難忘的甜品，是在九份品嘗的芋圓。聽說六十多年前，一位阿婆為了給孩子們做點心，發明了這種用芋頭做的小圓子。我點了一碗五顏六色的芋圓—淺紫的芋頭圓、綠色的抹茶圓、黃色的地瓜圓，配上甜軟的紅豆和香濃的煉乳，每一口都是滿足。

短短一個月，我走過了台灣的知名建築，和朋友唱過卡拉OK，品嘗了無數地道小吃，也帶回一箱滿滿的紀念品。

但最珍貴的收穫，是感受到了這座島嶼的文化與溫度。無論是歷史、美食還是人情，都在訴說同一個故事：多元而包容的人們，共同創造了獨特的台灣。

最後，我想感謝每一個在台灣相遇的人—無論是悉心照顧我的寄宿家庭，還是路上熱情指路的陌生人，是你們讓我看到了最真實的台灣，也讓我擁有了這段難忘的旅程。