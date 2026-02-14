我的頻道

我最喜歡的節日

成熙怡（紐約，人力中心中文學校）
春節，也叫中國新年，是中國文化中一個非常重要且獨具特色的傳統節日。它之所以如此美好，是因為它帶給我一年中最溫暖、最幸福的時刻。 首先，春節是家人團聚的日子。無論我們平時多麼忙碌，春節期間家裡都會變得熱鬧非凡。家人會包餃子、布置裝飾、徹夜長談。家人團聚，這是增進彼此感情的絕佳方式。春節不僅象徵新的開始，更帶來了家的溫暖、傳承和濃濃的幸福感。 其次，我喜歡春節的各種習俗，如打掃房子、掛紅燈籠、貼春聯、放煙花。春聯上寫著吉祥的話，希望我們來年更好，還有我最喜歡長輩發的紅包，代表長輩們的祝福。 總之，春節是我最喜歡的節日，因為大家歡聚一堂，共享歡樂時光，這個節日對我來說意義非凡！ 陳美靈（紐約，人力中心中文學校）我最喜歡的節日是春節，因為它既有趣又有意義。 在春節期間，我的家人會團聚在一起。除夕晚，我們一起享受豐盛的年夜飯。過年前，我們會打掃清潔、布置房子，驅除厄運，還會掛起紅燈籠和貼春聯，祈求好運。 大年初一，我們穿上新衣服，享用傳統美食，比如：年糕、蘿蔔糕、各式賀年糖果等等，其中我最喜歡吃餃子。另外，收到長輩們的紅包是我最喜歡的環節之一，我們會走親訪友，互相拜年，祝賀大家新年快樂！我們也會去看花車遊行及舞龍舞獅表演，唐人街到處是一片歡樂的海洋，人山人海，喜氣洋洋。 晚上，我們還可以欣賞煙花，街道五彩繽紛，熱鬧非凡。春節總是讓我感到快樂和感恩。

999元春節代磕頭幫盡孝 UU跑腿惹議暫下架

今年春節中國多地改掛黃燈籠 民眾怨：感覺很詭異

春節加強安全維護工作起跑 蔣萬安：隨機攻擊案後勿鬆懈

王鶴棣、宋茜扮星際特工 「星河入夢」闖進春節檔期

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返

