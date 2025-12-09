我的頻道

羅馬之旅

林永浩（紐約，人力中心中文學校）

今年十一月，我和家人一起去了義大利的首都——羅馬。羅馬是一座充滿歷史和文化的城市，到處都有古老的建築和藝術。我非常期待這次旅行，因為我一直想親眼看看這座有名的城市。到達羅馬的第一天，我們參觀了著名的鬥獸場。鬥獸場是一座巨大的古代劇場，曾經是角鬥士比賽的地方。站在裡面，我彷彿能看到他們戰鬥的場景，感受到古羅馬的力量與激情。這個地方讓我深深震撼。接著，我們去了羅馬廣場和帕拉蒂尼山。那裡曾是古羅馬的政治中心，雖然建築已經有些破舊，但走在那些石頭路上，我仍能感受到歷史的厚重。每一塊石頭、每一根柱子，似乎都在講述過去的故事。羅馬還有一個特別的地方，梵蒂岡。雖然它是世界上最小的國家，但卻充滿藝術與宗教氣息。我們參觀了西斯汀禮拜堂，看到了米開朗基羅的著名壁畫《創世紀》，那幅畫讓我非常驚嘆。聖彼得大教堂也非常宏偉，從教堂頂上可以俯瞰整個羅馬，景色美極了。除了參觀景點，我也喜歡在城市中漫步。羅馬有許多迷人的街道和廣場，西班牙廣場是我最喜歡的地方之一，那裡人很多，氣氛熱鬧。我還去了許願池，投下一枚硬幣，希望有一天能再回到羅馬。 當然，羅馬的美食也讓我印象深刻。我吃了義大利麵、披薩和冰淇淋。最喜歡的是碳烤義大利麵，味道香濃。羅馬的冰淇淋更是美味，每一種口味都讓人忍不住再吃一口。這次羅馬之旅讓我了解了許多歷史，也讓我感受到了不同的文化氛圍。羅馬不僅是一座城市，更像一本活的歷史書，我很高興能和家人一起度過這樣一個難忘的假期，也希望未來能再次來到這裡，繼續探索這座充滿魅力的城市。

義大利 梵蒂岡

