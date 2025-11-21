今年暑假，我和家人去了中國旅遊，印象最深的是在成都看大熊貓。

我很小的時候就已經看過熊貓，因為當時太小，什麼都不記得了，這次才像是我第一次看熊貓。

那天我一大早就起床準備，媽媽叫了一輛計程車，我們六點半就出發，半小時後到達了熊貓基地。當時正在下大雨，我們買了雨衣和雨傘，我穿著雨衣，打著雨傘，直奔熊貓「花花」的住處。

花花的大名叫「和花」，照顧她的飼養員譚爺爺用四川話叫著：「花花，過來！過來！」聽起來像是「花花，果賴！果賴！」所以，很多外地遊客以為花花的名字是「果賴」。

花花五歲了，看起來像一個日式的飯糰。因為她又漂亮又可愛，所以遊客都想看她，她就成為一隻網紅熊貓。想看花花的人需要排長隊，我排在長長的隊伍裡等候著看花花。一個小時後，我終於可以見花花了。由於不能讓人靠熊貓太近，也不能發出太大的聲音，所以我們分成十人一組，只能站在遠遠的地方看她三分鐘。我拿出手機給花花拍了很多照片，我拍到了花花和她妹妹一起玩的樣子，非常開心。

在熊貓基地，我還參觀了熊貓寶寶的保育室，可惜那天沒有剛出生的熊貓寶寶，我看到的都是幾個月大的熊貓。後來，我們還去了「星星產房」，就是熊貓生孩子的地方。我看見一隻熊貓媽媽帶著她剛出生的寶寶在睡覺。產房外，有很多樹，很多熊貓在爬樹。

參觀完了熊貓，我在紀念品店買了很多禮物，有鑰匙圈和熊貓玩偶，帶回來給我美國的好朋友。最後我們還乘坐巴士去熊貓塔，那裡能看到整個熊貓基地，景色真美呀！

在成都看大熊貓是我暑假中最愉快的一天。