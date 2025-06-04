姥姥和姥爺在愛爾蘭買了一座小別墅，每年去那裡旅居一段時間，每次回到紐約，他們就會把那裡誇得天上有、地下無。爸爸媽媽十分好奇，趁著假期，帶佩佩去一探究竟。

姥爺開車帶大家去了塔拉山（Hill of Tara），據說史前有一百四十二位國王統治過這裡，連綿起伏的丘陵上的每一塊石碑都承載著歷史故事。爸爸媽媽竟然忍不住在綠草茵茵的丘陵頂部坐下來冥想。他們說，這裡有股特別的能量。

這讓佩佩好奇不已，在她的追問下，姥姥說：「幾千年前，愛爾蘭由許多王國組成，爭戰不斷；後來被維京人入侵，再後來被英國殖民幾百年。可他們從不放棄，終於在一九二二年大部分地區脫離英國統治，成立自由邦，一步步發展成今天的共和國分盤。一八四五至一八五二年間的『馬鈴薯大饑荒』造成百萬人死亡、流離失所，可是愛爾蘭移民 從給別國當僱傭兵，到今天在文學、音樂、運動等各個領域影響世界。許多人可能不知道，據說有二十多位美國總統擁有愛爾蘭血統呢！」

在克朗梅爾（Clonmel）一處修道院遺址公園裡，有一個聖派翠克自流井（St. Patrick’s Well），傳說這眼泉水有神秘的治癒力量。一位八十歲的老爺爺拿著長鉗撿垃圾，他已經默默義務維護這裡很多年。

他說這眼泉水已經流淌了百萬年，是愛爾蘭人生命力的象徵。佩佩覺得這裡的每個人都像他，天然、善良、開朗。

在都柏林，佩佩發現很多維京人的痕跡：街邊有海盜船形狀的鐵門，腳下的石板上刻著劍和盾，佇立千年的聖三一座堂和維京人、英國人、天主教、基督教都有關。教堂旁的居民說起維京人占領這裡時的慘烈情形，還會壓低聲音，好像生怕驚醒了那段暗黑歷史。

參觀完維京博物館，媽媽說：「維京人除了殺戮，也帶來貿易，讓村落變成城市，都柏林最初就是維京人於公元九世紀建立的定居點；英國人曾壓迫愛爾蘭人，但他們的文化和制度也啟發了這片土地。」

爸爸點頭：「我們這些移民的人，不管在哪裡，都要像愛爾蘭人那樣堅毅。」

佩佩告訴姥姥和姥爺：她已經想好下次旅行的計畫啦！