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探訪西安和華盛頓特區所感

張海文（俄勒岡州，春和學園）
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去年夏天，我到西安看望我的外公外婆。西安是座古老的城市，歷時一千三百年，跨越了十三個朝代。西安有秦始皇的陵墓，秦始皇是中國第一個皇帝，就是他下令修建了長城，他也為自己修建了墳墓，以及陪葬的兵馬俑。

今年春天，我去了華盛頓特區遊玩，參觀白宮、國會大廈，以及國家最高法院。在國會大廈，導遊告訴我們，當時國會曾提議把喬治·華盛頓的遺體安放在國會大廈的底層，由於維吉尼亞州不同意，所以華盛頓總統的遺體就沒有被搬到首都華盛頓。

秦始皇和華盛頓總統都是開國的首領。秦始皇把當時七個國家統一成一個中國，當上中國第一任皇帝；華盛頓總統把當時十三個殖民地聯合起來統一了美國，當上美國第一任總統。

我爬上西安城牆，站在上面，望著整個西安城，這座承載中國五千年歷史的古城，我覺得中國人很偉大，很不容易。在華盛頓特區，我望著華盛頓紀念碑，這座修建了三十七年的方尖碑，承受了內戰及其他問題的干擾，在一八八五年才終於完成。我同樣覺得美國人很偉大，也很不容易。

中國是個古老的國家，有五千多年的歷史；美國則是個年輕的國家，只有兩百多年的歷史。這兩個國家都很精采，我希望以後中國和美國能有更多的發展，也希望兩國友好相處、並肩作戰。

維吉尼亞州 白宮

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