我相信大家都吃過泡麵 ，無論是日本 杯麵、超辣的韓國泡麵，還是其他各式各樣的方便麵。你們有沒有想過，泡麵是從哪裡來的呢？我也感到好奇，所以最近就查找了關於泡麵的文章。

首先，我讀了徽徽寫的「一碗泡麵救世界：日本泡麵之父的故事」。這篇文章講了安藤百福發明泡麵的過程：他原名吳百福，出生於台灣，年輕時移民到日本。第二次世界大戰的時候，戰亂導致大部分的日本家庭變得貧窮。有一天，安藤百福看見一堆人都在排隊等著吃拉麵，他心想：如果能夠在家裡幾分鐘就吃得到拉麵，那可多好呀。安藤百福經過了很多測試，發現麵條用油炸後能夠保持口感和壽命，就發明了三分鐘內能在家裡煮好的麵。後來安藤百福到美國出差，注意到美國人用保麗龍杯來吃泡麵，所以他回日本的時候，就開始生產杯麵。

那麼韓國泡麵又是哪裡來的？在林翠儀寫的「南韓 泡麵的起源：一段被遺忘的日韓友好時光」裡面有解釋。最早時，被稱為「南韓泡麵之父」的全仲潤，從日本的一家公司得來泡麵技術，那家公司不只提供了技術，也贊助不少錢。他生產的第一包泡麵叫三養拉麵，但是韓國人嫌味道太淡，銷路並不好；後來三養改良了湯頭和調味料，就變得非常受歡迎。另外一家公司也加了一堆辣醬，推出了人們都喜歡的辛拉麵。

我覺得泡麵這個主意很好，讓用餐變得非常方便。像露營沒有瓦斯爐、上學快要遲到沒時間做便當，或只是懶得做飯的時候，都派得上用場。現在到處都買得到泡麵，連美國超市都有，好市多也大量在賣，不需要去華人超市就買得到。雖然泡麵不太營養，但偶爾吃吃，會感到很幸福。

希望大家吃的時候，也能想到這一段小小的歷史，讓眼前的泡麵變得更加有趣。