中國文化豐富多彩，從建築到服裝，從舞蹈到樂器，從草藥到書法，每一樣都吸引著我，而我最喜愛的中國文化是中國舞蹈。

真正讓我大開眼界的是南加 中華舞團（CDCSC）的中國舞蹈表演。當我看完他們的表演後，就很想加入舞團，跟舞團的孩子一起表演。但老師說我還得再等一等，因為當時我跳得不夠好。幸運的是，我在三年前和其他三位小朋友被邀請當中文學校元宵節 的小司儀，我們為南加中華舞團的表演做小主持，介紹每一支舞蹈的來源、主題。通過主持舞蹈節目，我更加喜愛跳舞，在努力練習了一年後，我的願望實現了，我加入了南加中華舞團。

二○二三年到二○二四年期間，我在舞團學到了好多中國傳統的民族舞蹈，還學到了團隊合作和時間管理，也學會了化妝和紮辮子。最重要的是，我學會了幫助別人，每一次換裝時間都很緊張，大家都會互相幫助，互相查看有沒有忘東西。去年五月是舞團第一次自己的舞展，我們學過的舞蹈都在這一天表演了。我很驚訝有那麼多觀眾為我們的舞蹈鼓掌，看來我們跳得真不錯。

又過了幾個月，我們開始準備桃李杯比賽。我最有成就感的表演，是十月初的《傳奇》。《傳奇》是在 Segerstrom Hall 表演的，我們表演了三個傳說故事：孫悟空、木蘭和哪吒，音樂和舞蹈都是我們的原創。我們的舞蹈表演完，觀眾的掌聲和歡呼聲，令我至今難忘。

這幾年，我們在很多地方表演中國舞蹈，我們還在南加州 很好的藝術學校OCSA表演過。

剛開始表演我有一點緊張，因為舞台就在OCSA 的舞蹈教室旁邊，那裡可都是更專業的舞者。

我們能用舞蹈語言，在各處表演，來傳遞中國文化，讓我感到非常自豪。