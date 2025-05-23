今年，我開始在跳舞課當老師的助教，除了幫老師整理材料及協助老師教小朋友舞蹈外，還需要幫小朋友穿鞋、帶他們上廁所和喝水。這個角色有很多的學習機會，包含讓我學到當一個老師所需要的能力和責任，我很喜歡這個機會，它讓我更了解自己，也學到未來工作需要的能力。

每堂課開始前，我都會幫老師準備當天需要的用具，孩子們一進教室後，我就會幫他們穿鞋、告訴他們要站在哪個位置。老師上課時，我會確認每一個孩子都聽得懂老師教的動作，如果有孩子遲到，我會去幫他們穿鞋子並跟上老師教的動作。每一堂課，老師示範動作後，小朋友們會一個一個做給老師看，練習新動作和技巧時，我會幫老師確認一次只有一位小朋友做，避免兩個人撞在一起；我也會注意看學生有沒有做對，如果發現有人不會，需要把他們帶到旁邊再教一次。

我的工作也包含幫老師管理秩序，當老師需要幫個別小朋友調整動作時，我就會確認其他小朋友們都有好好排隊，安靜等待老師的指令。上課上到一半時我們會有休息時間，這時我會幫學生從踢踏舞鞋換成芭蕾舞鞋，並帶小朋友們去喝水或上廁所。上課中，如果有玩遊戲，我需要協助老師向小朋友說明遊戲規則，帶領小朋友玩。上完課準備回家前，還會幫忙發貼紙，協助小朋友們穿鞋和找到他們的家長，直到每個小朋友都找到爸媽，我才會回家。

我很喜歡這個角色，從中我更認識自己的個性。以前我都只是學生，沒當過老師，記得當助教的第一天，因為沒有經驗，一開始不懂得怎麼和小朋友溝通，一直觀察老師的示範後，我就慢慢學會了，經過幾次練習，開始知道怎麼帶領小朋友，及應該做的事情和責任。

我很喜歡這個工作的另一個原因是，當小朋友因為我的指導而學會一個動作時，會讓我覺得自己很厲害和感到驕傲。

如果你想讓自己有不同的生活經驗，下次有機會時，希望你能試著當別人的老師，一定會有許多收穫。