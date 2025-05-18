在我的家庭假期中，我們去過夏威夷 、洛杉磯 、蒙特雷和聖塔克魯斯。我最喜歡的地方是蒙特雷和夏威夷。

我喜歡在北加州海岸的蒙特雷。海邊的蒙特雷風景很漂亮，但我喜歡這個地方是因為那裡有一個很大的水族館。我很喜歡海洋動物，每一次去，我都會去看這些海洋動物。因為離我們家不遠，開車只要一個小時，所以我們常常去。

我也喜歡去夏威夷，夏威夷天氣很溫暖，我們每次去度假都住在夏威夷君悅酒店，那裡的游泳池有好玩的水滑梯，我非常喜歡玩水滑梯。在夏威夷我們也去坐船，這艘船帶著我們繞著考艾島海岸一圈，在船上看風景很美麗，也很舒服。

我喜歡跟家人一起出去度假，不管去哪裡，我都很快樂。

劉海智（加州，學園雙語學校）

最近我和家人一起去了拉斯維加斯旅行。我們經常去拉斯維加斯，在我媽媽生日那天全家一起去拉斯維加斯，已經成為我們家的傳統。

我們在洛杉磯有一棟房子，所以我們經常去那裡住一段時間。在洛杉磯我們會去吃我們最喜歡的食物，因為那裡的食物很棒。在拉斯維加斯，我們住在飯店裡，我們每天都會去飯店的泳池游泳。拉斯維加斯有一個大球體的建築，看起來非常酷。

我的家人喜歡旅行。我們全家一起搭過兩次郵輪，大部分是在亞洲旅行，我去過日本 、台灣、香港和韓國。

我在日本吃了很多日本料理，我認為日本料理的味道非常獨特。我在台灣喝了很多珍珠奶茶，非常好喝。

在韓國我去了樂天世界遊樂園，也逛了韓國的夜市，在那裡品嘗了一種叫做糖葫蘆的甜點和很多烤雞肉串。我最喜歡雞肉串，因為它們有很濃的煙燻味。