每年在藝術界都會有一個特大型的活動，今年有將近一萬一千人參加比賽，而只有一百七十個名額可以參加邁阿密的一個禮拜活動。這一百七十人包括舞蹈、寫作、歌唱、影片製作及時裝專長，能被選上是非常不容易的，我很榮幸地被錄取了。他們提供所有的學生獎學金，包括我們去邁阿密的機票 、食宿和學費。他們在活動開始的前一、兩周給了我們一首室內樂曲和一首重奏曲，我們被分成幾個小組拉室內樂，然後大家一起拉重奏曲。

到達邁阿密的第一天，我們就開始了忙碌的行程。他們帶我們去一個練琴、上課和表演的地方，練了幾個小時後，我們就回飯店參加歡迎會，和其他的藝術學生一起吃飯。隔天，我們開始了正式的課程，前面幾天大部分的時間都在練琴，因為我們第三天有個比賽。當天晚上我們在飯店和別的藝術學生一起上課，我們古典音樂的學生會和寫作的學生試著即興創作，他們當場想出詩詞，而我們必須立刻跟著他們的詞來配樂。我覺得這蠻難的，不過好處是能夠激發我們的創造力。

在這個活動的比賽有一項是接受面談，評審問我們對音樂的看法和我們將來的目標等。而那天下午，大家輪流演奏準備好的曲子，比完以後，我們都如釋重負。

除了課程以外，我們被分成小組，要在最後一晚表演室內樂和團體表演，我們演奏了四首碧昂絲 的歌。這個活動每天都有不同的藝術家來演講，他們告訴我們藝術家其實有許多不同的路可走。

終於到了最後一晚，所有人都參加了告別派對。主辦單位準備了豐盛的晚餐和音樂，我和朋友們拍了許多相片，也玩得很開心，離別的時候，我們都依依不捨。即使已經過了幾個月，我們仍保持聯繫，這次特別學習之旅成為我生命中一個寶貴的記憶。