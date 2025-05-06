在我說出第一個字之前，我的媽媽就已經用愛填滿了我的世界；在我理解世界之前，她就已經努力讓我的世界變得更好。母親節 是感謝母親的特別日子，在這天，人們用禮物、卡片和鮮花表達對母親的愛和感謝，即使離母親很遠的人，也會通過電話或視訊來傳遞他們的愛。

我的媽媽是最關心和支持我的人，無論她有多忙，總會抽出時間問我「學校怎麼樣？」即使媽媽很累，她也會在早上五點半醒來，查閱早上公車的時間，發簡訊和打電話給我，確保我安全到學校。媽媽總是提醒我，只要我盡力，無論結果如何，她都會很高興；她尊重我的選擇，相信我做出的決定，在我需要時幫助我。

雖然我很感謝媽媽，但以前她總是叫我去做小事，讓我覺得她不信任我。後來我才明白，她的提醒讓我變得更有責任感，我真的很感謝她，她是一個好榜樣。

母親節這天，我做的並不多，但我還是試著用自己的方式表達我的感謝。在這天早上，我總會對媽媽說「母親節快樂，我愛您」，因為我知道這些話對她來說很重要。我也會給她一張卡片，寫上我對她有多感謝。有一年，我為她做了一朵紙康乃馨，雖然它不完美，但媽媽很喜歡，把它放在廚房窗邊，這樣她每天都能看到。我知道這些小事看起來不算什麼，但它們能表達我的心意。

媽媽總說，有思想有行動最重要，我也這麼認為。即使沒有隆重的慶祝，我也覺得關心的話語和小禮物對她來說已是欣慰。同時我只想讓她知道，我很感謝她為我做的一切事情，讓我感到愛與被愛的快樂。在母親節這個特別的日子，我用卡片和紙花表達我對她的感謝，看到她幸福微笑的臉，讓我明白表達愛和感謝不應該只有一天，而是每天都要。

我是幸運的小孩，可是相對一些生活在單親家庭或由於各種原因失去母親的孩子，我相信他們也會用不同的方式表達對媽媽的愛。每個人慶祝母親節的方法都不一樣，但母親節的意義是表達感謝，不管是對親生母親還是對其他重要的人。