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川普認了關稅有政治風險 共和黨期中選情危險也要續推

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木棉花

唐明敏（台灣）
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沒有棉花只有木

枝幹粗硬難摧折

挺拔直立如壯漢

昂首自信望天空

花兒大大展氣派

瓣瓣厚實鮮橘紅

一片喜色夾道開

快快活活迎春天

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我們這家人

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