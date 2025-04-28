在長假期中，我們全家帶著印尼 長輩們一起去台灣玩了一個禮拜，這是我們第一次的家族台灣旅遊。

第一天，我們帶外公、外婆和阿姨們去中式餐廳吃午飯。走進餐廳以後，有一位友善的店員帶我們到餐桌旁請我們入座。爸爸媽媽花了很多時間思考要點什麼菜，因為菜單上有太多不同種類的食物，像魚、牛肉、雞肉、豬肉、蔬菜、湯和點心等。媽媽請店員來為我們點餐，媽媽點了很多蔬菜，因為我的外公和外婆很注重營養，可是弟弟不愛吃蔬菜，外公提醒他要多吃蔬菜身體才會健康。

店員先送上臭豆腐，真的很臭，它的味道真不好聞，所以我沒有吃。後來，店員又送上三碗牛肉麵，弟弟和我分享一碗就吃飽了，我們覺得台灣的牛肉麵特別好吃，麵條也很軟，色、香、味都比美國的牛肉麵好很多。

第二天早上，我們去機場接從印尼來的爺爺，我們在旅館一起吃了西式早點，除了香腸的味道，我覺得其他菜的味道和美國的差不多。我們沒吃午餐，因為長輩們不想吃太多，況且我們的早餐已經吃了很多美食。

晚上我們去了夜市，看到各種不同的小攤位，每個小攤位有不同的食物，例如炸雞、波霸奶茶、烤玉米、紅豆湯、蒸帶殼花生、炒飯、糖葫蘆等等。夜市裡人很多，每個攤位都很熱鬧。

這是我第一次去台灣，可是只喜歡台灣夜市的炸雞和波霸奶茶，如果我有機會再去台灣，我一定會不停地吃炸雞和喝美味的波霸奶茶！