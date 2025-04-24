我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

達美航空1原因送現金 幸運乘客改票賺3000元

川普絕不會對任何人讓步 卻因為「它」兩度低頭

紐約的地鐵

肖雲荻（俄勒岡州，春和學園）
聽新聞
test
0:00 /0:00

今年春假，我和家人去了紐約旅行。紐約是美國最大的城市，由於人口眾多，道路非常擁擠，因此地鐵是人們出行的最佳交通工具。我來自波特蘭小城，平時爸爸媽媽出門都是開車，在紐約坐地鐵是這次旅行最難忘的體驗。

在紐約第一次坐地鐵我們就遇到了麻煩，我和媽媽、弟弟通過地鐵閘口時一切順利，但是，當爸爸在閘口插入信用卡時，機器突然故障，爸爸過不了閘口，他一次又一次地嘗試都不成功。這時，我觀察到另一個閘口也故障，而那些紐約人根本不像爸爸那樣不斷嘗試刷卡，而是直接跨過閘口進入站台。更令人吃驚的是，閘口的地鐵工作人員好像什麼也沒有看見，他們既不過來幫助爸爸，也不阻止那些不刷卡的人。

爸爸多次嘗試失敗後，就問工作人員是什麼原因，工作人員卻露出一副愛理不理、無可奈何的樣子。爸爸沒辦法，只好也跟著跨過閘口，工作人員在旁邊站著，好像這一切都與他們無關。爸爸是一個很遵守規則的人，他跨過閘口時一定覺得自己幹了一件很壞的事。

到達地鐵月台後，我的擔心還在繼續，媽媽大聲警告我們，別站得離軌道太近，因為沒有防護欄，她擔心壞人會把我們推到鐵軌上。其實媽媽的擔心是有根據的，因為紐約地鐵就曾經發生乘客被推進鐵軌的事故。

地鐵終於來了，我慶幸我們沒有被推下站台。可是進入地鐵車廂，還是有麻煩事發生。地鐵中途停站時，我看見一位乘客邊唱歌邊走進車廂，手裡還提著一大袋垃圾，看起來有點奇怪。而且，他就站在我的旁邊，我心裡發慌，趕緊和媽媽換了個位置，心情才安定下來。

有了第一次坐地鐵的經驗，我們很快就適應了紐約的地鐵，旅行時心情也輕鬆多了。其實，除了地鐵服務品質有待提高以外，在紐約玩還是很有意思的。我們參觀了許多博物館，特別是紐約大都會博物館，我欣賞到很多的藝術品，弟弟還在許願池裡撿到一枚他喜歡的硬幣。另外，我們還看了一場百老匯的演出「阿拉丁」，表演非常精采。我告訴媽媽，希望以後還能來紐約玩。

地鐵 大都會 百老匯

上一則

尋找陽春麵

下一則

雙青和雙紅

延伸閱讀

川普盟友斯特凡尼克考慮2026年選紐約州長 有望挑戰霍楚

川普盟友斯特凡尼克考慮2026年選紐約州長 有望挑戰霍楚
10萬年薪紐約、舊金山花最快 這些城市卻能存下大筆

10萬年薪紐約、舊金山花最快 這些城市卻能存下大筆
前紐約警官非法擔任中國代理人 被判入獄1年半

前紐約警官非法擔任中國代理人 被判入獄1年半
全美哪個地方的人最愛吃披薩？紐約、芝加哥都被比下

全美哪個地方的人最愛吃披薩？紐約、芝加哥都被比下

熱門新聞

圖／魏禎宏 （摩羯座，東海美術系第三屆，現居巴黎，為專業畫家）

蔣勳：蘇軾是魔羯座 韓愈是射手？

2025-04-19 02:00
圖／123RF

吃湯

2025-04-18 02:00
圖／abwu

詐欺犯的委託

2025-04-17 02:04
圖／江長芳

詐欺犯的委託

2025-04-16 02:00
圖／江長芳

田園將蕪，胡不歸？(上)

2025-04-21 02:00
女兒女婿中式婚禮的「一拜天地」儀式。（圖／作者李嘉音提供）

女兒的中式婚禮

2025-04-18 02:00

超人氣

更多 >
見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻

見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻
富可敵國 全美最有錢19個家庭 合計財力超越瑞士

富可敵國 全美最有錢19個家庭 合計財力超越瑞士
洛縣家得寶10多臨時工被捕 目擊者哭「只為養活家庭」

洛縣家得寶10多臨時工被捕 目擊者哭「只為養活家庭」
多久該換家銀行？專家提供衡量指標

多久該換家銀行？專家提供衡量指標
馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光

馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光