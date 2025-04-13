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我的願望

何翠軒（紐約，美蓓中文學校）
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小時候，媽媽對我說，我的數學很好，希望我能成為一個會計，將來能幫她把家裡的帳目管理好。我跟媽媽說，讓我考慮考慮吧。

現在我長大了一點，有時媽媽又會跟我說，我應該可以當律師，因為我常常能找到很多理由反駁她。我跟媽媽說，這個我大概不會考慮。因為現在我大概有個想法，我希望我將來能成為一名兒童牙科醫生。

為什麼我想當兒科牙醫呢？因為我覺得兒童牙科充滿樂趣，兒科牙醫的診間很有趣，有各種玩具、遊戲設施和兒童家具，五顏六色，令人感到很開心。我的牙齒有很多問題，每次去看牙齒都很緊張，但是我的牙醫陳醫師專業又親切，他給我的牙齒洗澡，洗得乾乾淨淨、白白的，最重要還是一點也不痛。還給我的牙齒捉蟲蟲，補牙可以有各種味道，如奶油、蘋果、藍莓醬，讓我都以為是可以吃的。每次檢查牙齒的時候，他也會跟我講笑話，給我看卡通，洗完牙還送我很可愛的貼紙或小玩具，令我都不想離開這個地方了。我看到每個孩子出來時，臉上都和我一樣笑迷迷的，是他影響了我，讓我想要將來能和他一樣，成為一名兒童牙醫。

我不知道我能不能實現願望，但我現在覺得這是一個很棒的工作，我長大以後也要跟陳醫師一樣，幫助更多小孩子擁有健康美麗的牙齒，帶給孩子們快樂。牙醫是一份很高貴的職業，謝謝陳醫師啟發了我。

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